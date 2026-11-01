easyJet Aktie
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Marktkap. 6,18 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
AI Analyse
easyJet Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 715 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis habe die durchschnittliche Markterwartung merklich verfehlt, schrieb Harry J Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 habe der Billigflieger wegen der erwarteten Übernahme durch Apollo keine konkreten Ziele genannt./rob/edh/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 07:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Neutral
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
7,15 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,22 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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