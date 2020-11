FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Engie nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Zahlen im ersten Halbjahr des Energieversorgers seien schlechter als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst James Brand in einer am Montag vorliegenden Studie. Jedoch sei die Prognose für den bereinigten Nettogewinn im Gesamtjahr näher an den Erwartungen./ssc/bek