LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Engie nach Halbjahreszahlen von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kennziffern der Franzosen seien am Markt gut angekommen, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere den gestiegenen Wert der Kernsparten des Versorgers./edh/mis