Evonik Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 10,29 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
AI Analyse
Evonik Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach eingestellten Übernahmebemühungen von BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Laut BASF habe der Vorstand von Evonik nicht konstruktiv agiert, obwohl BASF signalisiert habe, nach zwei abgelehnten Kaufofferten eine weitere Erhöhung in Erwägung zu ziehen, schrieb Priyanka Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sieht nun Abwärtspotenzial für die Evonik-Aktie./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 09:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 09:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: EVONIK
Zusammenfassung: Evonik Hold
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
21,48 €
|Abst. Kursziel*:
-2,23%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,32%
|
Analyst Name:
Priyanka Patel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|17:16
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:16
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:16
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG