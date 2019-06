NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Facebook anlässlich der Vorstellung des Libra als eigene Digitalwährung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Analyst Mark Mahaney lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Pläne als potenziellen Wendepunkt für das soziale Netzwerk und die globale Akzeptanz von Kryptowährungen. Von der Bedeutung her zog der Experte einen Vergleich zur Einführung des Betriebssystems iOS durch Apple vor über einem Jahrzehnt./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2019 / 07:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2019 / 07:10 / MST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.