NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Flutter Entertainment von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 14000 auf 17400 Pence angehoben. Analyst Ed Young sieht in einer am Montag vorliegenden Studie einen guten Einstiegszeitpunkt in die Glücksspiel-Aktie. Er erwartet in diesem Jahr positive Kurstreiber durch das Geschäft mit Sportwetten in den USA und Online-Glücksspiele./tih/ajx