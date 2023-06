Barclays Capital

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flutter von 14000 auf 15500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Vicki Stern passte ihr Bewertungsmodell für den Glücksspielkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie an die Ergebnisse des ersten Quartals an./ag

