Givaudan Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 41,17 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
AI Analyse
Givaudan Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Givaudan auf "Hold" mit einem Kursziel von 4000 Franken belassen. Analyst Charles Eden beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den Ergebnissen der seit März 2023 gelaufenen EU-Kartelluntersuchung gegen die drei weltweit größten Duftstoffhersteller Givaudan, Firmenich und IFF. Die Gesamtsumme der Sanktionen belaufe sich auf 471,9 Millionen beziehungsweise 85 Millionen Pfund, schrieb er. Davon habe Givaudan den größten Teil zu tragen: Die Gesamtkosten für den Vergleich beliefen sich nach Angaben der Schweizer auf rund 375 Millionen Franken, was 20 Prozent der 2026er Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) seien beziehungsweise 44 Prozent der 2026er Konsensschätzung für den freien Cashflow (FCF)./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Hold
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
4.000,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
4.002,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-0,05%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.960,86 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|21:51
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21:51
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|21:51
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.