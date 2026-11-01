Jefferies & Company Inc.

Givaudan Hold

21:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Givaudan auf "Hold" mit einem Kursziel von 4000 Franken belassen. Analyst Charles Eden beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den Ergebnissen der seit März 2023 gelaufenen EU-Kartelluntersuchung gegen die drei weltweit größten Duftstoffhersteller Givaudan, Firmenich und IFF. Die Gesamtsumme der Sanktionen belaufe sich auf 471,9 Millionen beziehungsweise 85 Millionen Pfund, schrieb er. Davon habe Givaudan den größten Teil zu tragen: Die Gesamtkosten für den Vergleich beliefen sich nach Angaben der Schweizer auf rund 375 Millionen Franken, was 20 Prozent der 2026er Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) seien beziehungsweise 44 Prozent der 2026er Konsensschätzung für den freien Cashflow (FCF)./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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