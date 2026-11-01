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Jefferies & Company Inc.

HelloFresh Buy

08:01 Uhr
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 8,35 auf 4,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Kochboxen-Versender an die jüngsten Quartalszahlen an. Angesichts anhaltender operativer und konjunktureller Herausforderungen kürzte er seine Umsatz- und Margenschätzungen für die Jahre bis 2028./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Buy

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
4,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3,07 €		 Abst. Kursziel*:
53,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,40%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 HelloFresh Underweight Barclays Capital
06.11.26 HelloFresh Neutral UBS AG
05.11.26 HelloFresh Neutral UBS AG
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