Kering Aktie
Marktkap. 31,29 Mrd. EURKGV 512,51 Div. Rendite 1,00%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kering von 190 auf 175 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Nick Anderson nahm am Mittwoch für Europas Luxusbranche eine vorsichtigere Haltung ein und kappte seine Kursziele im Schnitt um 7 Prozent. Der Weg zurück zu den historischen Wachstumsraten sei angesichts hartnäckigen strukturellen Gegenwinds steinig, so der Experte. Und wenn die Dynamik nachlasse, dann stünden Margenstabilität und Bewertungen zur Debatte. Seine Top-Favoriten bleiben Hermes und Brunello Cucinelli./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Sell
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
175,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
255,20 €
|Abst. Kursziel*:
-31,43%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
253,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-31,01%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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