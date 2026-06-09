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Symbol PPRUF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Kering Sell

08:06 Uhr
Kering Sell
Aktie in diesem Artikel
Kering
253,65 EUR 0,00 EUR 0,00%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kering von 190 auf 175 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Nick Anderson nahm am Mittwoch für Europas Luxusbranche eine vorsichtigere Haltung ein und kappte seine Kursziele im Schnitt um 7 Prozent. Der Weg zurück zu den historischen Wachstumsraten sei angesichts hartnäckigen strukturellen Gegenwinds steinig, so der Experte. Und wenn die Dynamik nachlasse, dann stünden Margenstabilität und Bewertungen zur Debatte. Seine Top-Favoriten bleiben Hermes und Brunello Cucinelli./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Sell

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
255,20 €		 Abst. Kursziel*:
-31,43%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
253,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-31,01%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

08:06 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 Kering Equal Weight Barclays Capital
11.05.26 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.26 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
15.04.26 Kering Hold Deutsche Bank AG
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