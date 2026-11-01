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LANXESS Aktie

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13,02 EUR -0,05 EUR -0,38 %
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Symbol LNXSF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

LANXESS Underperform

09:06 Uhr
LANXESS Underperform
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
13,02 EUR -0,05 EUR -0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Underperform" belassen. Ein Team um die neuen Analysten Charles Eden und Priyanka Patel macht Anlegern in einem am Mittwoch vorliegenden Chemie-Branchenausblick auf das Jahr 2027 wenig Hoffnung auf eine zyklische Erholung, da die Herausforderungen durch strukturelle Überkapazitäten fortbestünden. Sie raten daher zu einer defensiven Positionierung mit Air Liquide als Favorit. Eine Normalisierung auf der Nachfrageseite werde es wohl geben, aber noch keine Erholung./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Underperform

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
13,12 €		 Abst. Kursziel*:
-16,16%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
13,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,51%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:06 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
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09.11.26 LANXESS Kaufen DZ BANK
06.11.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.