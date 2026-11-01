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LOréal Aktie

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Deutsche Bank AG

LOréal Sell

09:56 Uhr
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
444,55 EUR -2,20 EUR -0,49%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Sell" belassen. Die Kosmetikimporte Chinas seien im Oktober weiter gewachsen, lägen auf Sicht von zwei Jahren aber hinten, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Sell

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
445,50 €		 Abst. Kursziel*:
-19,19%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
444,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,02%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
426,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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