FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum von 143 auf 147 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Umsatz sei im vierten Quartal wohl deutlich weniger gesunken als erwartet, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz neuer strategischer Ziele hält der Experte an seinen Ergebnisschätzungen fest./ag/bek