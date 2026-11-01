Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

08:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 132,60 auf 124,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Hochleistungsmaterialien profitiere zwar von einem Niedrigzinsumfeld, sei aber auch im anderen Szenario gut aufgestellt, um den Markt zu schlagen, schrieb Glynis Johnson am Freitag. Weitere Zukäufe dürften bei den Anlegern gut ankommen. Die Bilanz habe enorme Reserven. Johnson sieht Saint-Gobain als Value-Favoriten in der Baubranche./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 13:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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