NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Salesforce nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 315 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Erlöse des SAP-Konkurrenten mit Software-Abos sowie die operative Marge hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Kash Rangan in seiner am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der bestätigte Ausblick auf das laufende Quartal spreche für eine Geschäftsstabilisierung. Anstehende Ereignisse wie der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und die US-Wahlen könnten der Aktie wieder eine überdurchschnittliche Entwicklung ermöglichen. Zudem hält Rangan eine Nachfrageverbesserung in der zweiten Jahreshälfte für möglich. Die hohen Aktienrückkäufe im abgelaufenen Quartal dämpften zudem die Sorgen der Anleger wegen möglicher größerer Zukäufe./gl/ag

