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AI Analyse

Bernstein Research

Ströer SECo Market-Perform

08:41 Uhr
Ströer SECo Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
39,58 EUR 1,14 EUR 2,97%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Umsatz des Werbekonzerns habe im dritten Quartal leicht unter den Erwartungen gelegen, schrieb Annick Maas am Donnerstagmorgen. Sie glaubt deshalb, dass die Aktien leicht unter Druck kommen könnten. Die Zielsetzungen für das Gesamtjahr seien aber bestätigt worden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Market-Perform

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
38,36 €		 Abst. Kursziel*:
1,67%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
39,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,47%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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