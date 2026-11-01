JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion auf die vorgelegten Zahlen. Dies sei gestützt auf ein solides Geschäft mit Außenwerbung. Das Potenzial für einen Anstieg der Marktschätzungen sei vor diesem Hintergrund begrenzt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER