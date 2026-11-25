Bernstein Research

Symrise Market-Perform

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die von der EU-Kommission verhängten Kartellstrafen gegen die drei weltweit größten Duftstoffhersteller Givaudan, Firmenich und International Flavors & Fragrances (IFF) seien höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Victoria Nice am Mittwoch. Positiv sei aber, dass der Großteil der Untersuchung nun abgeschlossen sei, die seit mehreren Jahren als Unsicherheitsfaktor gewirkt habe./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 21:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise