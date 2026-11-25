Symrise Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 12,61 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
AI Analyse
Symrise Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die von der EU-Kommission verhängten Kartellstrafen gegen die drei weltweit größten Duftstoffhersteller Givaudan, Firmenich und International Flavors & Fragrances (IFF) seien höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Victoria Nice am Mittwoch. Positiv sei aber, dass der Großteil der Untersuchung nun abgeschlossen sei, die seit mehreren Jahren als Unsicherheitsfaktor gewirkt habe./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 21:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Market-Perform
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
95,80 €
|Abst. Kursziel*:
3,34%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
98,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,88%
|
Analyst Name:
Victoria Nice
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|08:41
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research