The Grounds AG habe nach Darstellung von SMC-Research für das erste Halbjahr 2022 gute Zahlen geliefert. Auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung zeigt sich der SMC-Analyst Adam Jakubowski zuversichtlich und verweist u.a. auf den Zukauf von drei weiteren Wohnungsbauprojekten im Berlin bzw. Berliner Umland, aus denen ein hohes Umsatzpotenzial erwachsen könne.

The Grounds sei laut SMC-Research im ersten Halbjahr wie angekündigt deutlich gewachsen. Während der Umsatz um 334 Prozent auf 21,4 Mio. Euro gesteigert worden sei, habe das EBIT um 78 Prozent auf 2,9 Mio. Euro verbessert werden können. Nach Zinsen und Steuern sei damit in den ersten sechs Monaten ein Überschuss von 1,4 Mio. Euro erwirtschaftet worden, ein Vielfaches des letztjährigen Wertes. Ebenso sehr stark ausgefallen sei der Free-Cashflow mit einem Überschuss von 10,8 Mio. Euro.

Die Kehrseite des positiven Cashflows sei, dass das Wachstum des Immobilienvermögens im ersten Halbjahr nicht fortgesetzt worden sei, stattdessen habe das Vorratsvermögen deutlich abgenommen, während das Bestandsportfolio habe nur leicht ausgebaut werden können. Im Hinblick auf das Letztere habe The Grounds aber inzwischen einen weiteren Zukauf vermelden können. Darüber hinaus habe sich das Unternehmen in den Sommermonaten drei Wohnungsneubauprojekte gesichert, die für die nächsten Jahre ein sehr hohes Umsatzpotenzial bieten, so die Analysten. Allein das Projekt Highfly in Blankenfelde Mahlow, in dessen Rahmen 186 Reihenhäuser errichtet werden sollen und an dem The Grounds eine Beteiligung von 51 Prozent erworben habe, werde ein Investitionsvolumen von mehr als 100 Mio. Euro erreichen.

Damit setze das Unternehmen die erfolgreiche Entwicklung fort. Die Rahmenbedingungen seien aktuell zwar herausfordernd, doch noch zeige sich das Management sowohl bezüglich der Zinsentwicklung als auch im Hinblick auf die Nachfrage und die Baukosten entspannt. Hierbei sehe das Unternehmen vor allem die Konzentration auf das Berliner Umland als einen wichtigen Erfolgsgaranten.

Auch die Analysten sehen keinen Grund, ihr grundsätzliches Schätzszenario zu ändern. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen, die jüngsten Meldungen und die veränderte gesamtwirtschaftliche Lage (insb. die steigenden Zinsen) haben sie zwar die Schätzungen an mehreren Stellen modifiziert, doch sehen sie das Unternehmen weiterhin aussichtsreich positioniert und moderat bewertet.

Auf dieser Basis bekräftigen die Analysten ihr Urteil „Buy“ mit dem neuen Kursziel von 3,10 Euro.

