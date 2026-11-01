UniCredit Aktie
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Marktkap. 123,08 Mrd. EURKGV 9,98 Div. Rendite 4,44%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
AI Analyse
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 94 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee attestierte der italienischen Bank am Dienstag starke Dynamik, was den Zinsüberschuss betrifft. Trotz der anfänglichen Auswirkungen der Commerzbank-Übernahme geht er davon aus, dass sich die angenommene Kernkapitalquote bis Ende 2028 auf 14,5 Prozent verbessert./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 21:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Annto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Overweight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
85,02 €
|Abst. Kursziel*:
17,62%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
83,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,18%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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