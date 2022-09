HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Vitesco mit "Buy" und einem Kursziel von 78 Euro in die Bewertung aufgenommen. Beim Hersteller von Antriebstechnik sei das Ergebnispotenzial groß, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das milliardenschwere Auftragsbuch spiegele die breite Palette an Produkten wider, die das Unternehmen für die Transformation der Antriebe in der Automobilwelt bereitstelle./bek/tav