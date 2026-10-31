Bandwidth A legte Quartalsergebnis vor
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Bandwidth A hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 234,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bandwidth A einen Umsatz von 191,9 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.04.18
|Bandwidth A Buy
|Dougherty & Company LLC
|22.02.18
|Bandwidth A Buy
|Canaccord Adams
|05.12.17
|Bandwidth A Buy
|Canaccord Adams
|05.12.17
|Bandwidth A Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated