Bandwidth A legte Quartalsergebnis vor

31.10.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 234,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bandwidth A einen Umsatz von 191,9 Millionen USD eingefahren.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Bandwidth A hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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