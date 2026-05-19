Catheter Precision legte Quartalsergebnis vor

Catheter Precision ließ sich am 18.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Catheter Precision die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Catheter Precision -6,840 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Catheter Precision mit einem Umsatz von insgesamt 0,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 207,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net