Catheter Precision legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Catheter Precision ließ sich am 18.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Catheter Precision die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Catheter Precision -6,840 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Catheter Precision mit einem Umsatz von insgesamt 0,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 207,14 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Catheter Precision und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Catheter Precision
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Catheter Precision
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent