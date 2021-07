EU verschiebt Digitalsteuer bis Oktober

Von Daniel Michaels

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Union wird ihre geplante Digitalsteuer verschieben, sagte ein EU-Sprecher. Die EU stand unter starkem Druck der USA, eine Ankündigung zu verschieben, bis eine Einigung unter den G20-Ländern zustande kommt. Die EU habe beschlossen, die Arbeit an einem Vorschlag für eine Digitalsteuer bis Oktober auf Eis zu legen, sagte der Sprecher. US-Finanzministerin Janet Yellen ist am Montag und Dienstag in Brüssel, um über das Abkommen für eine globale Mindeststeuer zu diskutieren und gegen die vorgeschlagene EU-Abgabe zu lobbyieren, die als im Widerspruch zum G20-Abkommen stehend kritisiert wurde.