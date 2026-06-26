Glomac Bhd legte Quartalsergebnis vor

Glomac Bhd hat am 25.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,48 Prozent auf 79,8 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,6 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,030 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,020 MYR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 240,51 Millionen MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 227,50 Millionen MYR.

Redaktion finanzen.net