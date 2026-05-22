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LG Electronics India legte Quartalsergebnis vor

23.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LG Electronics India Limited Registered Shs
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LG Electronics India hat am 21.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Experten hatten einen Gewinn von 10,58 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 80,96 Milliarden INR erwartet.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 24,83 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei LG Electronics India ein Gewinn pro Aktie von 28,23 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 246,05 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte LG Electronics India einen Umsatz von 243,31 Milliarden INR eingefahren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 26,18 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 246,87 Milliarden INR festgelegt.

Redaktion finanzen.net

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