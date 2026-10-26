Marco Odermatt wird Markenbotschafter der Arbonia

Arbon, 26. Oktober 2026 – Arbonia gewinnt mit Marco Odermatt einen der bekanntesten Schweizer Spitzensportler als Markenbotschafter. Arbonia, als Europas führender Türenhersteller, setzt die Partnerschaft gezielt zur weiteren Stärkung der Sichtbarkeit ihrer Marken in den europäischen Kernmärkten ein. Der mehrfache Gesamtweltcupsieger und Olympiasieger wird künftig in Kampagnen und gemeinsamen Projekten von Arbonia auftreten.

Mit der Partnerschaft bringt Arbonia zwei starke Profile zusammen, die ein gemeinsamer Anspruch verbindet: Qualität, Präzision, Verlässlichkeit und Spitzenleistung. Marco Odermatt steht wie kaum ein anderer Schweizer Sportler für konstant hohe Leistung in unterschiedlichen Disziplinen. Arbonia verfolgt einen vergleichbaren Anspruch in der Entwicklung und Herstellung von Türen sowie Innenraumlösungen für Wohn- und Gewerbebauten.



Gemeinsamer Anspruch auf Spitzenleistung

Ob Riesenslalom, Super-G oder Abfahrt: Marco Odermatt verbindet Vielseitigkeit mit höchster Präzision in allen Disziplinen. Auch Arbonia positioniert sich als breit aufgestellter Spezialist mit umfassender Kompetenz rund um die Tür. Das Portfolio reicht von Lösungen für den Wohnungsbau und gewerbliche Objekte bis zu anspruchsvollen Funktionstüren für Brand-, Schall- und Einbruchschutz sowie für Neubau und Renovation.

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Dabei entscheidet bei beiden die Qualität im Detail. Im Spitzensport entscheiden Hundertstelsekunden über Sieg oder Niederlage. Bei Türen sind es Material, Verarbeitung, Funktionalität und Design, die den Unterschied machen. Präzision ist damit für beide kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung für dauerhaft hohe Leistung.

Claudius Moor, CEO der Arbonia: «Marco verbindet Spitzenleistung mit Sympathie. Dieser Anspruch an Qualität und Charakter passt hervorragend zu Arbonia und unseren Marken. Die Partnerschaft wird uns dabei unterstützen, unsere Bekanntheit und die Sichtbarkeit unserer Marken in den europäischen Kernmärkten weiter zu stärken.»

Partnerschaft aus Überzeugung

Die Verbindung geht über die klassische Rolle eines Markenbotschafters hinaus. Marco Odermatt setzt auch persönlich auf Lösungen von Arbonia: Im Rahmen eines aktuellen Bauprojekts kommen Türen aus dem Produktportfolio der Gruppe zum Einsatz. Damit erhält die Partnerschaft eine zusätzliche authentische Dimension.

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Marco Odermatt: "Im Spitzensport weiss ich, dass am Ende jedes Detail zählt. Genau diesen Anspruch an Qualität und Präzision sehe ich auch bei Arbonia. Besonders wichtig ist mir, dass eine Partnerschaft glaubwürdig ist und die Produkte überzeugen. Deshalb freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit."

Mit der Kooperation will Arbonia ihre Positionierung als international führender Anbieter von Türen und Innenraumlösungen weiter schärfen und die Bekanntheit ihrer Marken bei Endkunden, Architekten, Planern und Geschäftspartnern erhöhen.



Erste Einblicke werden bereits in den nächsten Monaten veröffentlicht. Mehr Informationen sind bereits jetzt auf der Arbonia-Landingpage zu sehen: https://www.arbonia.com/de/marco-odermatt

Arbonia setzt auf Social Media, LinkedIn und ausgewählte Onlinemedien, mit Kurzvideos und eigener Bildwelt.