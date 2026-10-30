Moore Threads Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Moore Threads Technology A hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,960 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,55 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 1773,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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