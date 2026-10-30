Moore Threads Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

30.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 1,55 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 1773,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,960 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Moore Threads Technology A hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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