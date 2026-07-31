Nasdaq explodiert nach der Fed – Microsoft zündet die Tech-Rally!

31.07.26 22:26 Uhr

Nach dem heftigen Abverkauf im Anschluss an die Fed dreht der Nasdaq plötzlich wieder dynamisch nach oben. Im Livetrading stellt sich deshalb die entscheidende Frage: Ist die Tech-Rally nachhaltig – oder droht nach dem starken Anstieg der nächste Rückschlag? Besonders Microsoft, AMD, Micron und weitere Halbleiterwerte sorgen für kräftigen Rückenwind.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Trader in eine bereits laufende Bewegung einsteigen können, ohne dem Markt blind hinterherzuspringen. Anhand von Außenkerzen, Unterstützungen, Widerständen und gleitenden Durchschnitten wird gezeigt, wie sich Einstiege mit mehreren Positionen strukturieren und Risiken bei einer extrem volatilen Eröffnung kontrollieren lassen.

Auch der DAX liefert wichtige Erkenntnisse: Range-Trading oder Ausbruch? Long oder Short? Entscheidend ist nicht eine starre Prognose, sondern die Fähigkeit, das eigene Szenario an das tatsächliche Marktverhalten anzupassen. Das Webinar zeigt praxisnah, warum beide Handelsrichtungen legitim sein können und weshalb die Marktstruktur wichtiger ist als eine vorgefasste Meinung.

Zusätzlich geht es um Tradingpsychologie, den gefährlichen Drang, unbedingt Hochs und Tiefs treffen zu wollen, und den Dopaminkick hinter impulsiven Trades. Warum antizyklisches Trading in starken Trends schnell teuer werden kann und wie klare Regeln vor unüberlegten Einstiegen schützen, erfährst du in dieser ausführlichen Livetrading-Session.

Schalte gern am Dienstag um 10:00 Uhr wieder ein zum nächsten Trader´s Circle:

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Risikohinweis

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