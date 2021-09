ROUNDUP: Softwareanbieter Suse wird optimistischer - Aktie legt zu

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter SUSE wird nach überraschend starken Geschäften im abgelaufenen Quartal zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr. Der bereinigte Umsatz dürfte die obere Hälfte der bisher genannten Spanne von 550 bis 570 Millionen US-Dollar (465,5 bis 482,5 Mio Euro) erreichen, teilte das bald im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mit.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die Suse-Aktie legte am Vormittag zeitweise um mehr als sechs Prozent zu und lag zuletzt noch mit knapp fünf Prozent im Plus bei 33,30 Euro.

Der Linux-Softwareanbieter war erst Mitte Mai mit einem Ausgabepreis von 30 Euro je Aktie an die Börse gegangen. Die ersten Monate verliefen an der Börse eher wechselhaft: Nach einem Rekordhoch von 37,61 Euro Mitte Juni ging es im Juli bis auf 25,56 Euro abwärts. Erst seit Ende August hielt sich der Kurs wieder durchgehend über dem Ausgabepreis. Von diesem Montag an ist die Aktie im Nebenwerte-Index SDax gelistet.

Das Management um Suse-Chefin Melissa Di Donato sieht das Unternehmen auch bei der Gewinnentwicklung im Tagesgeschäft auf Kurs. Sonderposten herausgerechnet, sollen im gesamten Geschäftsjahr bis Ende Oktober weiterhin etwa 35 Prozent des Umsatzes als operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) bei Suse hängen bleiben.

Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juli erzielte der Softwareanbieter einen Umsatz von 151 Millionen Dollar - rund 21 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Der bereinigte operative Gewinn legte um zehn Prozent auf 55,2 Millionen Dollar zu. Die bereinigte operative Marge lag mit 37 Prozent über dem Zielwert für das Gesamtjahr./stw/nas/jha/