SUSE Aktie News: SDAX Aktie SUSE am Nachmittag auf Höhenflug

18.08.23 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von SUSE. Die SUSE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 60,0 Prozent im Plus bei 15,37 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die SUSE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 60,0 Prozent auf 15,37 EUR zu. Bei 15,40 EUR markierte die SUSE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 15,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.679.744 SUSE-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.11.2022 bei 21,06 EUR. 37,02 Prozent Plus fehlen der SUSE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,61 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 37,51 Prozent könnte die SUSE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,70 EUR. Am 16.03.2023 lud SUSE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2023 endete. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.09.2023 erfolgen. Am 19.09.2024 wird SUSE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass SUSE im Jahr 2023 0,770 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur SUSE-Aktie SUSE hat neuen Finanzchef gefunden - SUSE-Aktie im Minus SUSE-Aktie bricht ein: SUSE weitet Verlust im zweiten Quartal aus SUSE-Aktie leichter: Finanzvorstand verlässt das Unternehmen

