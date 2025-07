Kryptokurse am Sonntagnachmittag

20.07.25 17:23 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag

Bitcoin erhöhte sich um 17:11 um 0,42 Prozent auf 118.419,24 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 117.920,05 US-Dollar gelegen hatte. Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,0 Prozent aufweist und bei 15,85 EUR notiert. Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (113,25 US-Dollar) geht es um 4,21 Prozent auf 118,02 US-Dollar nach oben. Nach 3.594,85 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Sonntagnachmittag um 4,62 Prozent auf 3.760,87 US-Dollar gestiegen. Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 513,52 US-Dollar am Vortag auf 551,84 US-Dollar nach oben (7,46 Prozent). Nach 3,430 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Sonntagnachmittag um 2,99 Prozent auf 3,533 US-Dollar gestiegen. Währenddessen legt der Dash-Kurs um 3,49 Prozent auf 25,18 US-Dollar zu. Gestern war Dash noch 24,33 US-Dollar wert. Zudem legt Monero zu. Um 1,08 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 326,45 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 322,97 US-Dollar wert war. Nach 7,139 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Sonntagnachmittag um 3,54 Prozent auf 7,392 US-Dollar gestiegen. Zudem legt IOTA zu. Um 3,35 Prozent verstärkt sich der IOTA-Kurs um 17:11 auf 0,2420 US-Dollar, nachdem IOTA am Vortag noch 0,2341 US-Dollar wert war. In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Cardano-Kurs um 3,82 Prozent auf 0,8621 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,8304 US-Dollar an der Tafel. Zudem gewinnt Stellar am Sonntagnachmittag hinzu. Um 2,21 Prozent auf 0,4720 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,4618 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0023 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0023 US-Dollar beziffert. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0078 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com