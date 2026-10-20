Schwächeanfall beim DAX

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt geriet am Montag unter Druck, wobei der DAX um 1,18 Prozent auf 25.320 Punkte fiel, nachdem die schweren Unruhen in Frankreich neue Sorgen über die politische und fiskalische Stabilität der Eurozone ausgelöst hatten.

An der Wall Street setzte dagegen eine Gegenbewegung bei zuvor stark verkauften KI- und Halbleiterwerten ein, sodass der S&P 500 um 0,41 Prozent auf 7.691 Punkte zulegte, während die Anleger zugleich auf die anstehenden Quartalszahlen großer Technologieunternehmen blickten. Die nachlassende Flucht in sichere Anlagen ließ die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um gut 4 Basispunkte auf 5,14 Prozent steigen, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen im Zuge der Spannungen am europäischen Rentenmarkt ebenfalls um rund 4 Basispunkte auf 3,45 Prozent anzog. Der festere US-Dollar und die wieder höheren US-Renditen belasteten Gold, das am Spotmarkt um 0,6 Prozent auf 4.140 USD je Feinunze nachgab. Brent-Öl verlor nach einem schwankungsreichen Handel 0,3 Prozent auf 109,55 USD je Barrel, wobei Hoffnungen auf zusätzliche russische Lieferungen nach der Lockerung von US-Sanktionen den Preis drückten, während neue Angriffe auf Energieanlagen im Nahen Osten den Rückgang begrenzten. Insgesamt blieb das Marktbild damit gespalten, da die Erholung der US-Technologiewerte für mehr Risikobereitschaft an der Wall Street sorgte, während politische Risiken in Europa und weiterhin hohe Anleiherenditen die Stimmung an den übrigen Märkten belasteten.

Der Wettbewerb um den vorletzten Wochensieg beim Börsenspiel startete mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen „Reni74“ und „Pizzaexpress“. „Reni74“ führte mit 89,22 Prozent Performance um Haaresbreite vor „Pizzaexpress“ mit 89,20 Prozent. Der Führende war mit seinem mehrfach zurückgesetzten Depot und zuletzt vier Knock-outs in Folge ins Rennen gegangen. Mit einer am Montagnachmittag eingegangenen Spekulation auf einen sinkenden Goldpreis hatte er schließlich Glück; der erworbene BEST Turbo-Put-Optionsschein FG77MZ verteuerte sich nach dem Erwerb zu 0,67 EUR bis auf über 3 EUR. „Pizzaexpress“ hatte die gleiche Tradingidee, nutzte aber den Schein mit der Wertpapierkennnummer FG77ME, um den antizipierten Rückgang im Edelmetallkurs mit seinem ebenfalls mehrfach zurückgesetzten und bereits von mehreren Knock-outs gebeutelten Depot zu spielen.

An der Gesamtrangliste gab es bei den Top 3 von der Rangfolge her erneut keine Veränderungen. Doch konnte der Spitzenreiter „Rudi63“ seinen Depotwert um rund 19.400 EUR auf 834.039 EUR verbessern, während die unmittelbaren Verfolger „TLotte6“ (758.918 EUR) und „Endeavor“ (634.005 EUR) Verluste in noch höherer Größenordnung hinnehmen mussten. „Rudi63“ hatte am Berichtstag ebenfalls erfolgreich auf einen fallenden Goldpreis (FG77MF) gesetzt und zudem auch an einem steigenden XDAX-Kurs mittels des BEST Turbo-Call-Optionsscheins FB0C2N profitiert. Im Unterschied zu den Produkten auf den „normalen“ DAX, die nur zwischen 09:00 Uhr und 17:30 Uhr ausgeknockt werden können, können Produkte auf den XDAX von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr ausknocken. Da hierdurch das Risiko des Emittenten eines unkontrollierten „Übernacht-Gaps“ durch die längere Handelszeit deutlich gemindert ist, können die Emittenten die Knock-out-Schwelle extrem nahe an den aktuellen Kurs rücken, was massiv höhere Hebel ermöglicht. Auf der anderen Seite bedeutet dies natürlich auch ein höheres Risiko für den Anleger, während eines Handelstages ausgeknockt zu werden.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 Rudi63 734,0390 % 834.038,95 € 2 TLotte6 658,9178 % 758.917,80 € 3 Endeavor 534,0054 % 634.005,40 € 4 Spieker 522,9120 % 622.912,00 € 5 Bonda 483,9888 % 583.988,80 € 6 Leni1 475,3260 % 575.325,99 € 7 Maik 469,6234 % 569.623,40 € 8 drahreg111 465,5301 % 565.530,10 € 9 rudiwid 456,8942 % 556.894,20 € 10 Venoli 449,3863 % 549.386,30 €