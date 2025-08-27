DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.364 +0,9%Euro1,1643 ±0,0%Öl67,50 -0,4%Gold3.391 -0,2%
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen

28.08.25 06:19 Uhr
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Interactive Brokers ersetzen Walgreens Boots Alliance im S&P-500. Walgreens wird von der Private-Equity-Gesellschaft Sycamore Partners übernommen, wodurch im Index ein Platz frei wird. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am Donnerstag, dem 28. August, in Kraft.

===

Die Indexänderungen im Einzelnen:

+++++ S&P-500 - NEUAUFNAHME +++++

- Interactive Brokers

+++++ S&P-500 - HERAUSNAHME +++++

- Walgreens Boots Alliance

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 00:20 ET (04:20 GMT)

