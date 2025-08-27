ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Interactive Brokers ersetzen Walgreens Boots Alliance im S&P-500. Walgreens wird von der Private-Equity-Gesellschaft Sycamore Partners übernommen, wodurch im Index ein Platz frei wird. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am Donnerstag, dem 28. August, in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

+++++ S&P-500 - NEUAUFNAHME +++++

- Interactive Brokers

+++++ S&P-500 - HERAUSNAHME +++++

- Walgreens Boots Alliance

August 28, 2025 00:20 ET (04:20 GMT)