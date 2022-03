Ukrainischer Regierungschef lobt Mut seiner drei Amtskollegen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal hat den Mut seiner Kollegen aus Polen, Tschechien und Slowenien gelobt, die mit dem Zug nach Kiew gereist sind. "Der Mut der wahren Freunde der Ukraine", schrieb Schmyhal am Dienstagabend bei Twitter. Man sei dabei, die Unterstützung für die Ukraine und eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen Russland zu diskutieren.

Der Zug mit Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, seinem Stellvertreter Jaroslaw Kaczynski sowie Tschechiens Regierungschef Petr Fiala und seinem slowenischen Kollegen Janez Jansa war am Abend in Kiew eingetroffen. Die Politiker wollen noch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammentreffen.

Die ukrainische Hauptstadt wird seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar immer wieder beschossen. Morawieckis Kanzleichef Michal Dworczyk sagte dem Fernsehsender Polsat News, der Sonderzug sei am Morgen in der ostpolnischen Stadt Przemysl nahe der Grenze zur Ukraine losgefahren. Die Frage, ob die Delegation die Nacht in Kiew verbringen werde oder gleich nach dem Treffen nach Polen zurückkehre, wollte er mit Verweis auf die Sicherheitslage nicht beantworten./dhe/DP/jha