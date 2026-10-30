Whitecap Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

30.10.26 06:35 Uhr

Whitecap Resources hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Whitecap Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,79 Prozent auf 1,53 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net