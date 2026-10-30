Whitecap Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Werte in diesem Artikel
Whitecap Resources hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Whitecap Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,79 Prozent auf 1,53 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Whitecap Resources
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Whitecap Resources
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen