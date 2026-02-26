DAX25.347 +0,2%Est506.163 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 +0,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.024 -0,3%Euro1,1802 ±0,0%Öl71,96 +1,5%Gold5.179 -0,1%
Deutsche Anleihen: Kaum verändert

27.02.26 10:39 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 129,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,69 Prozent.

Anfängliche Kursgewinne gab der Bund-Future wieder ab. Eine freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Anleihen etwas. In Frankreich und Spanien war die Inflation im Februar höher als erwartet ausgefallen. Die Zahlen für Deutschland werden um 14 Uhr veröffentlicht. Erste Daten aus sechs Bundesländern deuten auf einen leichten Rückgang der Inflationsrate hin. Im Januar hatte die Jahresrate noch bei 2,1 Prozent gelegen.

Ansonsten halten sich Investoren eher zurück, da der Konflikt zwischen dem Iran und den USA für Verunsicherung sorgt. Der Iran kündigte nach einer indirekten Verhandlungsrunde mit den USA weitere Gespräche für kommende Woche an.

Ab Montag seien in Wien, wo die Zentrale der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sitzt, "technische Gespräche" geplant, sagte Irans Außenminister Abbas Araghtschi vor Reportern. Sollten sie stattfinden, dürften Details eines möglichen Abkommens ausgehandelt werden./jsl/jkr