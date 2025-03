Deutsche Anleihen: Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,19 Prozent auf 126,93 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,89 Prozent.

Die Unsicherheit an den Märkten bleibt hoch. So sind die von US-Präsident Donald Trump angekündigten generellen Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft getreten. Trump stellte weitere Zölle in Aussicht. Die EU hat eine entschiedene Reaktion angekündigt. Es sollen in einem ersten Schritt von April an wieder EU-Extrazölle auf die Einfuhr von US-Produkten wie Bourbon-Whiskey, Jeans, Motorräder, Boote und Erdnussbutter fällig werden. Weitere Maßnahmen sind dann nach Abstimmung mit den EU-Mitgliedstaaten für Mitte April geplant.

Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine belastete die Anleihekurse nicht. Nach dem grundsätzlichen Ja der Ukraine zu einer 30-tägigen Feuerpause im Krieg mit Russland richten sich die Erwartungen nun an Moskau.

Mit Spannung wird an den Finanzmärkten das weitere Vorgehen beim deutschen Fiskalpaket verfolgt. Die Grünen wollen den geplanten milliardenschweren Verteidigungs- und Infrastrukturpaketen von Union und SPD in nicht zustimmen. Commerzbank-Ökonom Christoph Rieger erwartet aber eine Einigung: "Letztendlich spricht die 'politische Ökonomie' dafür, dass die Kompromisse auf der großzügigen Seite geschlossen werden, wobei die größtmögliche Anzahl an Interessengruppen begünstigt wird."

In der Eurozone werden am Mittwoch keine marktbewegenden Daten erwartet. Mit Spannung erwartet werden die am Nachmittag anstehenden Inflationsdaten aus den USA. Es wird ein Rückgang der Inflationsrate erwartet./jsl/jkr/jha/