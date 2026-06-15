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Deutsche Anleihen legen zu

16.06.26 17:23 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am späten Nachmittag um 0,23 Prozent auf 126,51 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,94 Prozent.

Die Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges hatte dem Anleihenmarkt am Vortag bereits kräftig Auftrieb verliehen und stützte auch am Dienstag die Kurse. Sinkende Ölpreise dämpften Konjunktur- und Inflationssorgen am Markt. Das Abkommen soll an diesem Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland konnten die Kurse der Bundesanleihen nicht belasten. Die ZEW-Konjunkturerwartungen von Finanzmarktteilnehmern haben sich im Juni zwar mit der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs unerwartet deutlich erholt. Die bereits schwache Bewertung der aktuellen Lage hat sich hingegen weiter verschlechtert.

Der Krieg im Nahen Osten dürfte weiter die konjunkturelle Entwicklung belasten, sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Das Konjunkturbarometer des ZEW bleibt im Vergleich zum Jahresbeginn weiter stark eingetrübt. Auch wenn es zu einem Frieden zwischen den USA und dem Iran kommen sollte, "der konjunkturelle Schaden ist bereits angerichtet"./jkr/men