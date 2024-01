US-Anleihen leicht im Plus

Heute im Fokus

Infineon: Sachverständiger im Qimonda-Streit legt Gutachten vor. E.ON emittiert zwei grüne Anleihetranchen in Milliardenhöhe. Novartis: Gespräche über Kauf von Cytokinetics anscheinend in fortgeschrittenem Stadium. Volkswagen integriert ChatGPT in Sprachassistenten seiner aktuellen Modelle. Microsoft: 1,8 Millionen PCs in Deutschland mit unsicherem Windows-System.