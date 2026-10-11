KI Investoren Kongress Hype Blase oder Jahrhundertchance

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Unternehmen und ganze Branchen – sie verändert zunehmend auch die Art, wie Anleger Märkte analysieren und Investmententscheidungen treffen. Doch wo entstehen durch den KI-Boom tatsächlich neue Chancen? Welche Anwendungen helfen bereits heute bei Analyse, Timing und Risikomanagement – und wo ist Vorsicht vor überzogenen Erwartungen gefragt? Genau darum geht es beim KI-Investoren-Kongress vom 6. bis 8. November 2026. Die Teilnahme ist komplett online und kostenlos.





An drei Kongresstagen geben erfahrene Börsen-, Trading- und Investmentexperten Einblicke in unterschiedliche Facetten der künstlichen Intelligenz. Dabei geht es sowohl um KI als Investmentthema als auch um den praktischen Einsatz künstlicher Intelligenz bei Analyse, Trading und Portfolioentscheidungen. Das Programm wird laufend um weitere Experten, Vorträge und Themen ergänzt.





Mit dabei sind unter anderem Birger Schäfermeier, André Stagge, Rüdiger Born und Andrei Anissimov. Die Themen reichen von den Chancen und Risiken des aktuellen KI-Booms über den Einsatz von KI im Trading bis hin zu Optionen, algorithmischen Handelsansätzen und neuen Möglichkeiten für die Marktanalyse. Damit richtet sich der Kongress sowohl an aktive Trader als auch an langfristig orientierte Anleger, die verstehen möchten, welche Rolle künstliche Intelligenz künftig an den Finanzmärkten spielen kann.





KI-Hype, Investmentchance oder eines der größten Börsenthemen der kommenden Jahre? Der KI-Investoren-Kongress bietet die Gelegenheit, unterschiedliche Sichtweisen kennenzulernen, neue Ansätze zu entdecken und konkrete Impulse für die eigene Anlagestrategie mitzunehmen.





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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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