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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag

16.07.26 12:43 Uhr
Die wichtigsten Kryptos: Bitcoin, Dogecoin, Ethereum am Donnerstagmittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Donnerstagmittag.

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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
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Bitcoin gab um 12:26 um 0,93 Prozent auf 64.144,62 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 64.746,80 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,7 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -9,2 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,96 Prozent auf 44,65 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 45,08 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Ethereum um 1,66 Prozent auf 1.886,46 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.918,26 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,33 Prozent auf 220,40 US-Dollar. Am Vortag standen noch 223,38 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 1,106 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,113 US-Dollar.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 1,02 Prozent auf 333,15 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 329,78 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von 1,81 Prozent auf 0,1621 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,1651 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1883 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1891 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3232 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3243 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 577,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vortag (580,03 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0740 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:26 bei 0,0732 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 76,16 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (77,27 US-Dollar).

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 1,67 Prozent auf 6,583 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,695 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,27 Prozent auf 8,424 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,532 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Sui Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Sui-Kurs um 1,74 Prozent auf 0,7418 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,7549 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com