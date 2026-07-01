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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagvormittag

16.07.26 09:48 Uhr
Bitcoin & Co. heute: Alle Kursbewegungen auf einen Blick | finanzen.net

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
47.339,7673 GBP -474,9657 GBP -0,99%
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.535,6016 CHF -7,8491 CHF -0,51%
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.661,0898 EUR -11,3830 EUR -0,68%
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
308.810,7160 JPY -2.092,4587 JPY -0,67%
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
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SOL/JPY (Solana-Yen)
12.351,0257 JPY -173,2094 JPY -1,38%
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:41 um 0,87 Prozent auf 64.180,74 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 64.746,80 US-Dollar gestanden hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,3 Prozent aufweist und bei 8,46 EUR notiert.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 0,48 Prozent auf 44,87 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 45,08 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 0,62 Prozent auf 1.906,36 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.918,26 US-Dollar wert.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 223,38 US-Dollar am Vortag auf 222,97 US-Dollar nach unten (0,19 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,113 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,106 US-Dollar beziffert.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 329,78 US-Dollar am Vortag auf 333,11 US-Dollar nach oben (1,01 Prozent).

Zudem gibt Cardano am Donnerstagvormittag nach. Um 1,30 Prozent auf 0,1629 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,1651 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1883 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1876 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3243 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3243 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 579,77 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (580,03 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,04 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0740 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0735 US-Dollar beziffert.

Zudem gibt Solana nach. Um 1,24 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 76,32 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 77,27 US-Dollar wert war.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Avalanche-Kurs 0,90 Prozent schwächer bei 6,635 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,695 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 0,49 Prozent auf 8,491 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 8,532 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,7454 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7549 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com