Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Krypto-Marktbericht

26.10.26 12:43 Uhr

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag geklettert. Um 12:31 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,43 Prozent auf 80.186,29 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 79.841,00 US-Dollar gehandelt worden war.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 15,3 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (56,54 US-Dollar) geht es um 0,10 Prozent auf 56,48 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.327,10 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.317,36 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,42 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (277,24 US-Dollar) geht es um 0,93 Prozent auf 279,81 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,291 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:31 bei 1,287 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 589,89 US-Dollar am Vortag auf 587,97 US-Dollar nach unten (0,33 Prozent).

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,2042 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2029 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1670 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1687 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3304 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,38 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 12:31 auf 738,92 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 736,13 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0769 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Nach 100,84 US-Dollar am Vortag ist der Solana-Kurs am Montagmittag um 0,41 Prozent auf 101,26 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (8,868 US-Dollar) geht es um 0,78 Prozent auf 8,937 US-Dollar nach oben.

Nach 11,39 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Montagmittag um 0,27 Prozent auf 11,42 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9140 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:31 auf 0,9138 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.