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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
66,292.83 CHF 508.72 CHF 0.77 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
71,665.90 EUR 458.27 EUR 0.64 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
60,087.80 GBP 390.29 GBP 0.65 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,630,228.44 JPY 106,807.78 JPY 0.85 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
80,196.31 USD 355.30 USD 0.45 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,925.26 CHF 15.90 CHF 0.83 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,081.31 EUR 14.53 EUR 0.70 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,745.06 GBP 12.36 GBP 0.71 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
366,804.90 JPY 3,316.93 JPY 0.91 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,329.05 USD 11.69 USD 0.50 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
83.94 CHF 0.85 CHF 1.02 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
90.74 EUR 0.80 EUR 0.89 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
76.08 GBP 0.68 GBP 0.90 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,992.31 JPY 174.32 JPY 1.10 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
101.54 USD 0.70 USD 0.69 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.07 CHF 0.01 CHF 0.50 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.16 EUR 0.00 EUR 0.33 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.97 GBP 0.00 GBP 0.38 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
203.61 JPY 1.12 JPY 0.55 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.29 USD 0.00 USD 0.18 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
613.52 CHF 6.99 CHF 1.15 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
662.95 EUR 6.42 EUR 0.98 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
556.04 GBP 5.63 GBP 1.02 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
116,850.10 JPY 1,384.88 JPY 1.20 %
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Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag geklettert. Um 12:31 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,43 Prozent auf 80.186,29 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 79.841,00 US-Dollar gehandelt worden war.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 15,3 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (56,54 US-Dollar) geht es um 0,10 Prozent auf 56,48 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.327,10 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.317,36 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,42 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (277,24 US-Dollar) geht es um 0,93 Prozent auf 279,81 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,291 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:31 bei 1,287 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 589,89 US-Dollar am Vortag auf 587,97 US-Dollar nach unten (0,33 Prozent).

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,2042 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2029 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1670 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1687 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3304 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,38 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 12:31 auf 738,92 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 736,13 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0769 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Nach 100,84 US-Dollar am Vortag ist der Solana-Kurs am Montagmittag um 0,41 Prozent auf 101,26 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (8,868 US-Dollar) geht es um 0,78 Prozent auf 8,937 US-Dollar nach oben.

Nach 11,39 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Montagmittag um 0,27 Prozent auf 11,42 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9140 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:31 auf 0,9138 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com

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