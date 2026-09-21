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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
70,580.28 CHF 3,808.57 CHF 5.70 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
74,949.31 EUR 4,238.88 EUR 5.99 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
64,295.88 GBP 3,676.50 GBP 6.06 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13,536,015.37 JPY 773,190.39 JPY 6.06 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
85,960.51 USD 4,798.33 USD 5.91 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,250.07 CHF 74.20 CHF 3.41 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,389.35 EUR 85.14 EUR 3.69 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2,049.72 GBP 74.34 GBP 3.76 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
431,521.59 JPY 16,347.47 JPY 3.94 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,740.38 USD 95.58 USD 3.61 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
96.59 CHF 5.13 CHF 5.61 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
102.57 EUR 5.72 EUR 5.90 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
87.99 GBP 4.96 GBP 5.97 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
18,524.52 JPY 1,071.64 JPY 6.14 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
117.64 USD 6.47 USD 5.82 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.22 CHF 0.06 CHF 5.52 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.30 EUR 0.07 EUR 5.81 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.12 GBP 0.06 GBP 5.88 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
234.78 JPY 12.88 JPY 5.80 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.49 USD 0.08 USD 5.72 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
658.86 CHF 23.46 CHF 3.69 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
699.65 EUR 26.76 EUR 3.98 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
600.20 GBP 23.34 GBP 4.05 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
126,358.10 JPY 5,106.52 JPY 4.21 %
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Der Bitcoin-Kurs wertet am Montagnachmittag um 6,26 Prozent auf 86.245,03 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 81.162,18 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 4,6 Prozent auf 11,37 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 7,06 Prozent auf 62,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 58,74 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Ethereum um 3,95 Prozent auf 2.749,26 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.644,80 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 252,71 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Montagnachmittag um 5,14 Prozent auf 265,69 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 6,64 Prozent auf 1,504 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,410 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Monero um 2,12 Prozent auf 575,07 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 563,15 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,2280 US-Dollar) geht es um 7,72 Prozent auf 0,2456 US-Dollar nach oben.

Zudem legt Stellar zu. Um 6,60 Prozent verstärkt sich der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,2103 US-Dollar, nachdem Stellar am Vortag noch 0,1973 US-Dollar wert war.

Zudem legt Tron zu. Um 0,77 Prozent verstärkt sich der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3452 US-Dollar, nachdem Tron am Vortag noch 0,3425 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Binancecoin-Kurs um 3,98 Prozent auf 803,11 US-Dollar. Am Vortag standen noch 772,35 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Dogecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 11,85 Prozent auf 0,0976 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dogecoin-Kurs noch bei 0,0873 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 6,85 Prozent auf 118,79 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 111,17 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Avalanche bei 11,19 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,33 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 4,48 Prozent auf 13,07 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,51 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Sui um 15,90 Prozent auf 1,040 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,8971 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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