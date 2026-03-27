Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln.

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag geklettert. Um 09:40 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,45 Prozent auf 66.626,76 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 66.327,35 US-Dollar gehandelt worden war.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,92 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -3,3 Prozent.

Zudem legt Litecoin zu. Um 0,35 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 09:40 auf 54,03 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 53,84 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,52 Prozent auf 2.003,22 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 1.992,88 US-Dollar.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 0,41 Prozent auf 482,34 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 480,38 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,333 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:40 bei 1,333 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um 0,78 Prozent auf 327,18 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 329,76 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2452 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2457 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1679 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1679 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3166 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3155 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 612,99 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (610,82 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,35 Prozent.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0911 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0909 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 82,40 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (82,02 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,46 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Verluste in Höhe von 0,10 Prozent auf 8,740 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 8,749 US-Dollar wert.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,430 US-Dollar am Vortag auf 8,516 US-Dollar nach oben (1,01 Prozent).

Daneben steigt Sui um 0,96 Prozent auf 0,8663 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,8580 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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