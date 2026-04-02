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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag

06.04.26 12:43 Uhr
Die wichtigsten Kryptos: Bitcoin, Dogecoin, Ethereum am Montagmittag | finanzen.net

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag.

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Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag geklettert. Um 12:25 stieg der Bitcoin-Kurs um 1,24 Prozent auf 69.815,16 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 68.960,49 US-Dollar gehandelt worden war.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -1,8 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,75 Prozent auf 54,48 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 54,07 US-Dollar wert.

Daneben steigt Ethereum um 2,20 Prozent auf 2.155,76 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.109,29 US-Dollar.

Nach 427,07 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Montagmittag um 2,95 Prozent auf 439,68 US-Dollar gestiegen.

Zudem legt Ripple zu. Um 2,37 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 12:25 auf 1,356 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,324 US-Dollar wert war.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,19 Prozent auf 331,68 US-Dollar, nach 331,05 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,2592 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2502 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,60 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1631 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1623 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3189 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,3171 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,99 Prozent auf 607,46 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 601,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0922 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,0932 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 1,02 Prozent auf 82,63 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 81,79 US-Dollar.

Nach 9,050 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Montagmittag um 4,67 Prozent auf 9,473 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird Chainlink bei 9,089 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,807 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 4,64 Prozent auf 0,9095 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,8692 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com