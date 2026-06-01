Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Am Mittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 2,58 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:26 62.312,99 US-Dollar wert, nach 63.962,98 US-Dollar am Vortag.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 4,5 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -12,2 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Litecoin-Kurs um 2,52 Prozent auf 43,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 44,55 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 4,25 Prozent auf 1.653,33 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.726,65 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 3,51 Prozent auf 190,12 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 197,03 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,128 US-Dollar) geht es um 2,14 Prozent auf 1,104 US-Dollar nach unten.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 1,31 Prozent schwächer bei 312,80 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 316,96 US-Dollar.

Währenddessen wird Cardano bei 0,1527 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1583 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Stellar-Kurs um 5,11 Prozent auf 0,1922 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,2025 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3293 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3336 US-Dollar.

Nach 589,87 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Dienstagmittag um 3,02 Prozent auf 572,08 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0823 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0791 US-Dollar beziffert.

Zudem gibt Solana nach. Um 4,16 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 12:26 auf 68,90 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 71,89 US-Dollar wert war.

Daneben wertet Avalanche um 12:26 ab. Es geht 0,30 Prozent auf 6,207 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,226 US-Dollar stand.

Zudem gibt Chainlink am Dienstagmittag nach. Um 4,04 Prozent auf 7,544 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 7,861 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Sui-Kurs 3,69 Prozent schwächer bei 0,6919 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,7184 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

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