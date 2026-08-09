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Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Kryptokurse am Sonntagvormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
52,488.70 CHF 46.71 CHF 0.09 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
56,105.96 EUR -49.94 EUR -0.09 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
48,150.34 GBP 36.34 GBP 0.08 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,232,342.56 JPY -10,872.54 JPY -0.11 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64,841.69 USD -68.90 USD -0.11 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,551.66 CHF 2.90 CHF 0.19 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,658.59 EUR 0.15 EUR 0.01 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,423.41 GBP 2.46 GBP 0.17 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
302,486.43 JPY -25.42 JPY -0.01 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,916.84 USD -0.16 USD -0.01 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
61.75 CHF 0.35 CHF 0.57 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
66.01 EUR 0.26 EUR 0.39 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
56.65 GBP 0.31 GBP 0.56 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
12,037.98 JPY 44.97 JPY 0.38 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
76.28 USD 0.29 USD 0.38 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
487.67 CHF 2.38 CHF 0.49 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
521.28 EUR 1.62 EUR 0.31 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
447.37 GBP 2.12 GBP 0.48 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
95,069.11 JPY 278.61 JPY 0.29 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
602.45 USD 1.77 USD 0.29 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.84 CHF 0.00 CHF -0.23 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.89 EUR 0.00 EUR -0.40 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.77 GBP 0.00 GBP -0.24 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
163.21 JPY -0.69 JPY -0.42 %
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Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um 0,20 Prozent auf 64.781,07 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 64.910,59 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,22 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -10,8 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 46,04 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (45,98 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,13 Prozent.

Zudem gibt Ethereum am Sonntagvormittag nach. Um 0,06 Prozent auf 1.915,90 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.917,00 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:38 ab. Es geht 0,42 Prozent auf 214,97 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 215,88 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 1,036 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,039 US-Dollar.

Daneben steigt Monero um 0,95 Prozent auf 380,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 376,91 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1992 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1993 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1633 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1644 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:38 werden 0,3296 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Binancecoin-Kurs um 0,29 Prozent auf 602,44 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 600,68 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Sonntagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0701 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0704 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,29 Prozent auf 76,22 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 76,00 US-Dollar.

Nach 6,476 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagvormittag um 0,02 Prozent auf 6,474 US-Dollar gesunken.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,36 Prozent auf 8,332 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,302 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:38 wurde ein Kurs von 0,6917 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,6927 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com