DAX 26.319 +0,7%ESt50 6.524 +0,3%MSCI World 5.008 +0,7%Top 10 Crypto 8,22 -2,7%Nas 26.691 +1,3%Bitcoin 56.193 +0,2%Euro 1,1555 -0,1%Öl 84,5 +1,2%Gold 4.337 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
52,501.34 CHF 135.14 CHF 0.26 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
56,192.90 EUR 121.81 EUR 0.22 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
48,140.15 GBP 108.53 GBP 0.23 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,254,373.41 JPY 23,541.42 JPY 0.23 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64,936.24 USD 134.85 USD 0.21 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,546.65 CHF 4.02 CHF 0.26 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,655.41 EUR 3.63 EUR 0.22 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,418.18 GBP 3.23 GBP 0.23 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
302,086.95 JPY 701.48 JPY 0.23 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,912.98 USD 4.02 USD 0.21 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
61.88 CHF 0.25 CHF 0.41 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
66.23 EUR 0.25 EUR 0.37 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
56.74 GBP 0.22 GBP 0.38 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12,086.30 JPY 46.30 JPY 0.38 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
76.54 USD 0.28 USD 0.36 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
488.23 CHF 1.83 CHF 0.38 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
522.56 EUR 1.75 EUR 0.34 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
447.67 GBP 1.54 GBP 0.34 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
95,358.85 JPY 331.15 JPY 0.35 %
Charts | News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
603.86 USD 1.96 USD 0.33 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.83 CHF 0.00 CHF 0.25 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.89 EUR 0.00 EUR 0.21 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.76 GBP 0.00 GBP 0.22 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
162.92 JPY 0.36 JPY 0.22 %
Charts | News

Am Sonntagnachmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 17:11 kletterte Bitcoin um 0,44 Prozent auf 65.196,64 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (65.196,64 US-Dollar).

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -10,8 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 17:11 auf. Es geht 0,93 Prozent auf 46,41 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 45,98 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.924,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.917,00 US-Dollar).

Daneben steigt Bitcoin Cash um 0,70 Prozent auf 217,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 215,88 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,039 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:11 auf 1,041 US-Dollar beziffert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 9,35 Prozent auf 412,16 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 376,91 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1993 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,1977 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1644 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1633 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3288 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3299 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 1,23 Prozent auf 608,06 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 600,68 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0704 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0704 US-Dollar.

Zudem legt Solana zu. Um 1,16 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 17:11 auf 76,88 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 76,00 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,45 Prozent auf 6,505 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 6,476 US-Dollar wert.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 0,04 Prozent auf 8,306 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,302 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,7008 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,6927 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,17 Prozent.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com